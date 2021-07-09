На площадке Верхнего города 10 июля покажут спектакль в сопровождении Президентского оркестра РБ
Новости Беларуси. История о любви, дружбе и смерти. Вечером 10 июля на площадке Верхнего города у городской Ратуши покажут спектакль «Княжна Мери» по одноименной главе из романа «Герой нашего времени» в сопровождении малого состава Президентского оркестра Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В спектакле задействованы лучшие актеры Театра-студии киноактера: заслуженный артист Беларуси Александр Тимошкин, Вера Полякова, Юрий Баранов, Дмитрий Егоров, Яна Ходанович. Показ спектакля начнется в 20:00.
Кроме этого, на улице Кирилла и Мефодия для поклонников киноискусства состоится показ французско-норвежского фильма «Расправь крылья». Вход свободный.