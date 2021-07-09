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На площадке Верхнего города 10 июля покажут спектакль в сопровождении Президентского оркестра РБ

09 июля 2021 15:10
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Новости Беларуси. История о любви, дружбе и смерти. Вечером 10 июля на площадке Верхнего города у городской Ратуши покажут спектакль «Княжна Мери» по одноименной главе из романа «Герой нашего времени» в сопровождении малого состава Президентского оркестра Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площадке Верхнего города 10 июля покажут спектакль в сопровождении Президентского оркестра РБ-1

В спектакле задействованы лучшие актеры Театра-студии киноактера: заслуженный артист Беларуси Александр Тимошкин, Вера Полякова, Юрий Баранов, Дмитрий Егоров, Яна Ходанович. Показ спектакля начнется в 20:00.

На площадке Верхнего города 10 июля покажут спектакль в сопровождении Президентского оркестра РБ-4

Кроме этого, на улице Кирилла и Мефодия для поклонников киноискусства состоится показ французско-норвежского фильма «Расправь крылья». Вход свободный.

# Развлечения # Культура # Вера Полякова # Дмитрий Егоров # Фотофакт

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