За несколько дней до смерти Людмила Зыкина перенесла инфаркт (ВИДЕО)

10 июня народная артистка СССР отметила 80-летний юбилей.

Всю свою жизнь она посвятила русской песне и пела до последних дней жизни. После юбилея Людмила Зыкина собиралась в большой гастрольный тур по России и странам СНГ. Но несколько дней назад певица перенесла инфаркт и сегодня в Москве она ушла из жизни.

Своим богатым, удивительным голосом и душевным исполнением Людмила Зыкина сумела покорить весь мир. В ее репертуаре было более двух тысяч русских народных песен и романсов.

Теперь ее знаменитые «Течет Волга», «На побывку едет», «Оренбургский платок» и сотни других песен останутся в людской памяти, как и ее неповторимый голос.