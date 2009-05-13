На Канском фестивале Квентин Тарантино представит фильм о диверсантах в фашистском тылу

Во Франции всё готово к открытию 62-го кинофорума. Один из главных мировых фестивалей стартует сегодня вечером. Причём впервые на открытии будет показан анимационный фильм. Всего в основной конкурсной программе 20 картин. Один из главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» Квентин Тарантино с фильмом об американских диверсантах в фашистском тылу. Как говорят в Каннах, американский режиссёр до сих пор работает над лентой, но обещает закончить её в ближайшие дни.