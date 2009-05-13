16 мая ведущие музеи Минска примут участие в празднике «Ночь музеев»

Нынешняя акция под девизом «Музеи и национальный туризм»

«Ночь музеев» — ежегодное культурное событие, посвященное Международному дню музеев (18 мая). Акция объединяет около 2 тыс. музеев 40 стран Европы. Общеевропейский характер «Ночь музеев» приобрела в 2005 году, когда стала проводиться под патронажем Совета Европы. В рамках праздника наряду с традиционными для музеев экскурсиями посетителям предлагаются разнообразные театрализованные программы, сообщает БелаПАН.



Так, в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа будут представлены экскурсионный мастер-класс «Ландшафтные усадьбы Минска» на примере минской усадьбы народного поэта Беларуси Якуба Коласа, поместий белорусских шляхетских родов Гуттен-Чапских и Прушинских, а также выставка под открытым небом агроусадеб Минской области.

В программу праздника включены: ночная экскурсия по минским адресам Я.Коласа с участием лучших экскурсоводов столицы; фотосессия для гостей праздника рядом с автомобилем поэта «Победа», который впервые будет выставлен для осмотра только на один час; сцены из спектаклей по произведениям Я.Коласа в исполнении артистов минского Нового драматической театра, а также литературный вечер, посвященный переводам поэмы «Новая зямля» на европейские языки.

В празднике, который продлится с 18.00 до 22.00, примут участие писатели, литературоведы и музыканты, представители национально-культурных объединений русских, поляков и украинцев, художественные коллективы Столбцовского района Минской области и Первомайского района столицы.

Каждый музей готовит сюрпризы для посетителей. Главным событием акции в Национальном музее истории и культуры станет выставка живописи почетного академика Европейской академии искусств (Париж) Андрея Смоляка. Национальный художественный музей проводит «Восточную ночь», посетители которой получат право на бесплатный вход, если придут в одежде традиционных цветов Востока — красном или золотом. Государственный музей истории белорусской литературы покажет литературно-музыкально-театральную программу «Путешествия по странам и столетиям», а Государственный литературный музей Янки Купалы проведет вечер современной белорусской поэзии с участием групп «Ветах», «Дзівасіл», «Босае Сонца» и «Жаба ў каляіне».