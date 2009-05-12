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Утвержден проект реконструкции здания Купаловского театра

12 мая 2009 19:14
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Фасаду здания вернут первоначальный вид, а все поздние пристройки уберут. Разработчикам помогут архивные фото и проект архитектора Козловского. А интерьеры будут восстанавливать по описаниям. С тыльно-боковой части здания появится пристройка в стиле 19-го века – она решит проблему нехватки площадей. В ней будет три подземных и пять наземных этажей с мансардами. Здесь разместятся репетиционные залы, гримерные, административные помещения, склады для декораций.
# Культура # Купаловский театр

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