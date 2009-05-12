Сергей Безруков стал богопослушным дьячком (ВИДЕО)

В июне он привезет в Минск «Ведьму»

Наконец-то после долгих трех лет ожидания поклонникам Сергея Безрукова и Андрея Ильина, а также тем, кто ценит и любит настоящий театр, представится шанс попасть на один из лучших московских спектаклей под названием «Ведьма», сообщает Afisha.tut.by.

В безруковском творческом багаже кроме Саши Белого удивительным образом уживаются такие персонажи как: сельский участковый, Чичиков, Иешуа Га-Ноцри, Моцарт, Пушкин, Есенин! К своим 35 годам он завоевал сердца миллионов поклонников театра и кино. Неисчерпаемые возможности его яркого таланта принесут еще много удивительных сюрпризов зрителям. Очередным потрясающим подарком Безрукова стала роль дьякона Емельяна в спектакле «Ведьма». Только представьте себе Сергея Безрукова, некогда игравшего беспардонного и шального бандита, чудаковатым, длинноволосым, простодушным и богопослушным дьячком! По меньшей мере, любопытно…

Андрей Ильин на сегодняшний день - один из самых тонких, умных и интересных актеров русского театра. Он не ограничен рамками какого-либо амплуа, но совершенно точен в любом образе, в любом состоянии. Ильину удалось в своем герое Петре Петровиче показать доброту, подлость, трусость, силу, жестокость одновременно. Клубок, сплетенный из черно-белых нитей человеческой души поистине страшен. И понимаешь, что катиться он должен только в направлении раскаяния… В этой постановке Ильин очень удивил и порадовал своей работой, представ перед зрителем в совершенно неожиданном образе!

Спектакль создан по ранним произведениям Чехова, что ни в коей мере не помешало режиссеру привнести в постановку своеобразную изюминку, добавив откровенные чувственно-эротические сцены первой брачной ночи между Емельяном (С.Безруков) и его женой Любашей (Н.Сычева), а сцена наведения и избавления от порчи Петра Петровича (А.Ильин) вызывает, поверьте, гомерический хохот!

Ошеломляет исполнение Безруковым-Емельяном православных зонг, от которых пробирает холодом до костей, а у кого-то текут слезы!.. Так и хочется крикнуть: Емельян, научи нас верить! Научи прощать!

«Ведьма» это фейерверк и торжество НАСТОЯЩЕЙ игры, демонстрация того, что силою таланта НАСТОЯЩИХ актеров можно сделать спектакль незабываемым!

Спектакль состоится 22 июня в КЗ «Минск» в 19-00.

Подробную информацию можно получить на сайте gastroli.by.