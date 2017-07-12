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На этой площадке будет новый Гросс: что ждет зрителей концерта «Я люблю Fеsтиваль!»

12 июля 2017 14:14
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Новости Беларуси. Витебск живет в предвкушении официального старта 26 международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С сольными программами уже выступили Зара и Григорий Лепс.

12 июля зрителя ожидает еще два ярких концерта. Сначала сцену Летнего амфитеатра займут участники сатирического шоу. А вечером состоится гала-концерт популярных молодых исполнителей «Я люблю Fеsтиваль!»

На этой площадке будет новый Гросс: что ждет зрителей концерта «Я люблю Fеsтиваль!»-1

Лада Мишина, артистка (Россия):
Приехали только вчера из Москвы. В Витебске движуха, в Витебске на улице какие-то музыканты. Очень круто, очень весело, ночью почти не спали.

Алексей Гросс, обладатель гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:
С этим «Славянским базаром», особенно со «Славянским базаром» прошлого года, меня очень многое связывает. Это новая команда, это новые ощущения, это был такой момент переосмысления. И поэтому на этой площадке будет новый Гросс, у нас сегодня премьера. Новый трек «Немножко без тебя», будет круто.

Директор «Славянского базара» заявил, что на концерте молодых белорусских исполнителей зал будет заполнен на 100%.

Подробности здесь.

# Культура # Фотофакт # Алексей Гросс # Славянский базар в Витебске-2017 # Лада Мишина

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