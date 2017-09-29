На 81 году жизни скончался композитор Дмитрий Смольский

Новости Беларуси. Умер народный артист Беларуси – композитор Дмитрий Смольский. Ему было 80 лет.

Об этом сообщила композитор, писатель, музыкальный критик Юлия Андреева. По словам женщины, Дмитрий Брониславович Смольский скоропостижно скончался утром 29 сентября.

Дмитрий Смольский на протяжении долгого времени работал в Белорусской государственной академии музыки. Композитор является народным артистом Беларуси, профессором, лауреатом Государственной премии Беларуси.

В комментариях к посту Юлии Андреевой

многие вспоминали Дмитрия Смольского добрым словом.

Сергей Ваганов (комментарий в Facebook):

Он на 4 года старше меня, у подростков это много. Всегда смотрел на него как на недосягаемого обладателя музыкального дара. А его отец Бронислав Сильвестрович преподавал у нас «музыкальную литературу», так назывался предмет. Мои родители, с отчаянием видя бесперспективность моего музыкального образования, в качестве компромисса предлагали стать музыковедом, приводя в пример Бронислава Сильвестровича... Да, рвется связь времен... Пусть будет пухом земля Дмитрию Смольскому, одарившему мир чистым Звуком и светлой памятью о себе!

Тамара Матвеенко (комментарий в Facebook):

Очень жаль. Очень хороший человек и педагог, который дал многим молодым, хорошую путевку в жизнь, своим примером , самоотверженно служа своему искусству.