«Мы своей Беларусью гордимся»: Музей современной белорусской государственности запустил конкурс видеороликов и фотографий
Новости Беларуси. 3 июля в мобильную студию телеканала СТВ пришел директор Национального исторического музея Павел Сапотько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Работы в Музее современной белорусской государственности, входящем в состав Национального исторического музея, наверное, в чем-то схожи с журналистскими, поскольку вы по горячим следам фиксируете историю. Насколько активно пополняется коллекция?
Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Коллекция пополняется активно. У нашего Музея современной белорусской государственности очень интересные фонды и собрания. Это и памятные подарки, и награды, и уникальные коллекции фотографий, марок, денег – тех предметов, которые связаны с деятельностью выдающихся деятелей белорусской культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства. Все-таки когда мы говорим о независимости, мы вспоминаем не только победу в Великой Отечественной войне и многочисленные другие победы, но и наши достижения уже в мирное время на мирном поприще: и в культуре, и в науке, и в здравоохранении, и в образовании, во всех сферах народного хозяйства. Поэтому этот музей действительно очень активен.
Следует отметить, что в эти дни в рамках празднования Дня Независимости в Год малой родины в музее стартует очень интересная программа. Это открытый конкурс видеороликов и фотографий, который мы назвали «Мы своей Беларусью гордимся». Я могу уже проанонсировать и пригласить уважаемых телезрителей телеканала СТВ принять участие в этом конкурсе. Я думаю, что будет интересно.
Яна Шипко:
Вы уже начали получать какие-то картинки из разных уголков страны? Какой видят Беларусь наши земляки?
Павел Сапотько:
Пока еще не получаем, потому что буквально несколько дней назад был объявлен старт этого конкурса. Но нам действительно очень интересно, каким образом наши белорусы видят свою страну, независимость, историю, культуру и традиции именно через призму событий, происходящих на международной арене и в целом. Я думаю, что это очень интересно. Здорово, что Год малой родины будет длиться аж до 2020 года – будет, что сказать, в частности, нашему музею.