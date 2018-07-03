«Мы своей Беларусью гордимся»: Музей современной белорусской государственности запустил конкурс видеороликов и фотографий

Новости Беларуси. 3 июля в мобильную студию телеканала СТВ пришел директор Национального исторического музея Павел Сапотько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко, СТВ:

Работы в Музее современной белорусской государственности, входящем в состав Национального исторического музея, наверное, в чем-то схожи с журналистскими, поскольку вы по горячим следам фиксируете историю. Насколько активно пополняется коллекция?

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Коллекция пополняется активно. У нашего Музея современной белорусской государственности очень интересные фонды и собрания. Это и памятные подарки, и награды, и уникальные коллекции фотографий, марок, денег – тех предметов, которые связаны с деятельностью выдающихся деятелей белорусской культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства. Все-таки когда мы говорим о независимости, мы вспоминаем не только победу в Великой Отечественной войне и многочисленные другие победы, но и наши достижения уже в мирное время на мирном поприще: и в культуре, и в науке, и в здравоохранении, и в образовании, во всех сферах народного хозяйства. Поэтому этот музей действительно очень активен.

Следует отметить, что в эти дни в рамках празднования Дня Независимости в Год малой родины в музее стартует очень интересная программа. Это открытый конкурс видеороликов и фотографий, который мы назвали «Мы своей Беларусью гордимся». Я могу уже проанонсировать и пригласить уважаемых телезрителей телеканала СТВ принять участие в этом конкурсе. Я думаю, что будет интересно.

Яна Шипко:

Вы уже начали получать какие-то картинки из разных уголков страны? Какой видят Беларусь наши земляки?