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«Мы хотим больше познакомиться с белорусской культурой». Показываем, как иностранцы учат белорусский язык

26 августа 2018 17:59
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Новости Беларуси. Любовь к белорусскому языку собрала в Минске иностранцев из десятка государств – в четвертый раз в столице открылась Международная школа белорусистики,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы хотим больше познакомиться с белорусской культурой». Показываем, как иностранцы учат белорусский язык -1

В программе – занятия по фонетике, грамматике, развитию устной и письменной речи. Но только лишь уроками обучение не ограничится: гостей ждет настоящее погружение в нашу культуру.

«Мы хотим больше познакомиться с белорусской культурой». Показываем, как иностранцы учат белорусский язык -4

Проект, направленный на популяризацию белорусского языка, в 2018 году стало реализовать проще – уже две недели, как вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между нашей страной и Китаем. Еще раньше Беларусь ввела 30-дневный безвиз для граждан более чем 70 государств.

«Мы хотим больше познакомиться с белорусской культурой». Показываем, как иностранцы учат белорусский язык -7

В чем изысканность и уникальность белорусского языка? Подробности в видеоматериале.

«Мы хотим больше познакомиться с белорусской культурой». Показываем, как иностранцы учат белорусский язык -10

«Мы хотим больше познакомиться с белорусской культурой». Показываем, как иностранцы учат белорусский язык -12

# Язык # Культура # Фотофакт

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