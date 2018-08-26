«Мы хотим больше познакомиться с белорусской культурой». Показываем, как иностранцы учат белорусский язык

Новости Беларуси. Любовь к белорусскому языку собрала в Минске иностранцев из десятка государств – в четвертый раз в столице открылась Международная школа белорусистики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В программе – занятия по фонетике, грамматике, развитию устной и письменной речи. Но только лишь уроками обучение не ограничится: гостей ждет настоящее погружение в нашу культуру.

Проект, направленный на популяризацию белорусского языка, в 2018 году стало реализовать проще – уже две недели, как вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между нашей страной и Китаем. Еще раньше Беларусь ввела 30-дневный безвиз для граждан более чем 70 государств.