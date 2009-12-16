Музыкальная телевизионная премия года

Телеканал СТВ выступил учредителем и организатором Музыкальной телевизионной премии года.

Накануне жюри, в состав которого вошли известные музыканты, критики и представители нашего телеканал, решало, кто будет удостоен премий. На сцену большого зала главной концертной площадки страны вышли более тридцати популярных отечественных исполнителей. Среди приглашенных звезд – Серега, Руслан Алехно и группа «Звери».

Несмотря на звёздное представительство отечественной шоу-индустрии, премии достались не всем. Их всего лишь 15: «Лучшая песня года», «Женский вокал», «Мужской вокал», «Дуэт года», награды для рок-, поп- и альтернативных групп, не забыли и про лучшего юного исполнителя, а также «Лучший альбом года» и многие другие премии, включая специальные.

Организатором этой Музыкальной телевизионной премии года выступил телеканал СТВ. Яркое шоу, проходившее во Дворце Республики, совсем скоро, в канун Нового года, вы увидите в эфире нашего телеканала.

Фотографии Андрея Гончара.