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КВН в Минске. Финал Первой лиги

15 декабря 2009 11:21
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Видеоверсию финала первой лиги КВН в минске смотрите на телеканале СТВ 18 декабря в 20.30 [33 фото]

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

КВН в Минске. Финал Первой лиги

Фотографии Андрея Гончара.

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# Культура # Фотофакт

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