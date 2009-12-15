КВН в Минске. Финал Первой лиги

Фотографии Андрея Гончара.
Это бутафорские наряды из более пятисот картин. За многолетнюю историю на складах залежалось более ста тысяч раритетов.
Обнародован список из 10 лучших фильмов уходящего года по версии Американского института кинематографии.
В финал вышли молодые люди из 20 областных и 15 минских вузов. Торжественное закрытие форума и церемония награждения пройдут в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.
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