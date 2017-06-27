Музей священника Владислава Чернявского открыли в Воложинском районе

Новости Беларуси. Этот человек – просветитель и реформатор, известный во всем католическом мире. Именно благодаря отцу Владиславу в костелах зазвучал белорусский язык. Деревня Вишнево, где находится музей, его малая родина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь собраны личные вещи священника, рукописи, а также религиозные издания и книги, напечатанные после его смерти. А еще здесь хранится экземпляр библиии, которую священник перевел на белорусский язык.

Тереза Битель, организатор музея:

У нас есць кніга водгукаў, прешы запіс там зрабіў Мітрапаліт наш Мінска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч. З Канады быў нават малады мужчына, азнаёміўся з нашай экспазіцыяй і пакінуў запіс, была дэлегацыя з Літвы, два разы з Магілёва прымалі экскурсіі. Людзі цікавяцца, прыязджаюць.