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Мир ограничивается не только интернатом: в Минске прошла премьера необычного спектакля «Такие хрупкие мечты»

20 декабря 2017 09:34
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Новости Беларуси. Необычная премьера состоялась на сцене театра имени Горького – спектакль, где бок о бок с профессиональными актерами играют дети с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на подготовку постановки ушло более полугода.

Это первый в стране спектакль такого рода.

Мир ограничивается не только интернатом: в Минске прошла премьера необычного спектакля «Такие хрупкие мечты»-1

Мир ограничивается не только интернатом: в Минске прошла премьера необычного спектакля «Такие хрупкие мечты»-3

Мир ограничивается не только интернатом: в Минске прошла премьера необычного спектакля «Такие хрупкие мечты»-5

Анастасия Шпаковская, художественный руководитель спектакля «Такие хрупкие мечты»:
Я лично пыталась для людей, которые находятся в замкнутом пространстве, в замкнутых условиях немного раскрыть эти границы. И показать, что мир ограничивается не только интернатом или какими-то специализированными учреждениями. Мне было интересно их немножечко вывести наружу.

Юрий Кузьмин, участник спектакля «Такие хрупкие мечты»:
Познакомиться с новыми друзьями, увидеть что-то новое, посмотреть что-то. Получить для себя какие-то уроки мастерства для будущего.   

Мир ограничивается не только интернатом: в Минске прошла премьера необычного спектакля «Такие хрупкие мечты»-8

По словам организаторов, значение этого спектакля для особенных детей сложно переоценить. Ведь для каждого такого ребенка постановка дала возможность почувствовать себя настоящим артистом, а также получить уникальный опыт.

# Культура # Особенные дети # Фотофакт # Юрий Кузьмин # Анастасия Шпаковская

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