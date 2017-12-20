Мир ограничивается не только интернатом: в Минске прошла премьера необычного спектакля «Такие хрупкие мечты»
Новости Беларуси. Необычная премьера состоялась на сцене театра имени Горького – спектакль, где бок о бок с профессиональными актерами играют дети с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего на подготовку постановки ушло более полугода.
Это первый в стране спектакль такого рода.
Анастасия Шпаковская, художественный руководитель спектакля «Такие хрупкие мечты»:
Я лично пыталась для людей, которые находятся в замкнутом пространстве, в замкнутых условиях немного раскрыть эти границы. И показать, что мир ограничивается не только интернатом или какими-то специализированными учреждениями. Мне было интересно их немножечко вывести наружу.
Юрий Кузьмин, участник спектакля «Такие хрупкие мечты»:
Познакомиться с новыми друзьями, увидеть что-то новое, посмотреть что-то. Получить для себя какие-то уроки мастерства для будущего.
По словам организаторов, значение этого спектакля для особенных детей сложно переоценить. Ведь для каждого такого ребенка постановка дала возможность почувствовать себя настоящим артистом, а также получить уникальный опыт.