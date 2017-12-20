Мир ограничивается не только интернатом: в Минске прошла премьера необычного спектакля «Такие хрупкие мечты»

Новости Беларуси. Необычная премьера состоялась на сцене театра имени Горького – спектакль, где бок о бок с профессиональными актерами играют дети с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на подготовку постановки ушло более полугода.