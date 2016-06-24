Мир коллекционирования: почему старинным часам приписывали мистическую силу?

Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства вместе с галереей «Предместье». Сегодня окунёмся в удивительный мир коллекционирования и поговорим о старинных часах.

С давних времён часам приписывали особую мистическую силу. С тех пор они стали не только главным мерилом времени, но и предметом роскоши. Николай Сечко начал изучать историю часового дела ещё в детстве, а уже сегодня с лёгкостью может похвастаться десятками старинных экземпляров в своей коллекции. Среди них напольные, настенные, карманные, каминные и даже каретные часы. Но всё же главной ценностью для коллекционера стали серийные часы.

Эта серия ещё в 17-18 веках украшала камины знатных домов Франции. При этом часы не только с точностью указывали на время, но и представляли собой изысканный и оригинальный предмет искусства. В то время изготовлением подобных шедевров занимались не только часовщики, но и скульпторы, художники, бронзовщики и гончары. Тогда часы стремились повторить отделку интерьера. Потому при их изготовлении чаще всего использовали мрамор, бронзу, керамику и позолоту.

Небывалого расцвета часовое ремесло достигло в эпоху короля Людовика 14. Стремление к красоте и изяществу обратило взор монарха на прикладное искусство. Известные мастера того времени трудились над созданием изысканных и безумно дорогих часов. Превращая их из обыденного предмета интерьера в удивительные произведения искусства. Позволить себе такую роскошь могли весьма состоятельные люди.

В конце 17 века многие именитые французские мастера были вынуждены покинуть страну из-за религиозного преследования. Многие из них переселились в Швейцарию, которая вот уже много веков остаётся столицей часового ремесла.