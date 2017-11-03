Минский международный кинофестиваль «Лістапад» познакомит зрителей с виртуальной реальностью

24-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад» торжественно откроется 3 ноября. Подробнее о том, чего ждать в этом году – Анжелика Крашевская, директор Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» и

В этом году фестиваль пройдёт под слоганом «Истина. Любовь. Красота». Какой-то особый смысл закладывается фестивалем таким девизом?

Анжелика Крашевская, директор Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Истина, на мой взгляд, то отношение директоров программы к кино. Любовь – с какой любовью они это делают. А красота – то, что потом видит зритель. Это такая позиция, когда ты видишь результат всё материализуется. Однозначно часть фразы связана с кино.

Что нас ждёт на открытии?

Хотелось бы видеть результат стильного мероприятия, переходящего из официалной церемонии к просмотру фильма.

Прект «VIR:CINEMA» в рамках индустриальной панели представлен. Мы можем посмотреть кино в вирутальной реальности?

Митрий Сорокин, координатор проекта «VIR:CINEMA»:

Второй год подряд в рамках индустриальной платформы мы проводим проект «VIR:CINEMA». В этом году это целый день виртуальной реальности – 7 нобяря, где мы будем показывать программы 17-ти сферических фильмов, которые созданы специально в виртуальной реальности и просмотры будут проходить в специальных очках.

Также мы хотим привлечь ко дню виртуальной реальности и белорусских художников. Они будут создавать в рамках на виртуальной реальности картины в специальном приложениии.

Сферические картины – это короткометражное кино?

Митрий Сорокин, координатор проекта «VIR:CINEMA»:

Поскольку формат довольно молодой, само понятие «полный метр» ещё не сформировался. Как правило, средняя продолжительность фильмов в нашей программе – 8-10 минут.

Есть такое понятие как «компьюетерная грамотность», так и тут «виртуальная грамотность»… Многие не знают, что это такое и хотят первый раз прикоснуться. Это одна из задач, которые мы ставим перед собой. Одна из целей – познакомить белорусов с виртуальной реальностью.

Полная версия интервью – в видеоматериале.