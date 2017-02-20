Прямой эфир

Достаточно взять паспорт: как попасть на выставку петербуржских живописцев Юрия Белозерского и Любови Вячеславовой в Минске

20 февраля 2017 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Два художника – два взгляда. В Минске в Президентской библиотеке Республики Беларусь проходит выставка петербуржских живописцев Юрия Белозерского и Любови Вячеславовой. Авторы представляют знаменитое творческое объединение «Товарищество передвижных художественных выставок».

Мастера-реалисты из северной столицы презентуют минской публике персональную коллекцию картин. В них – мотивы родной земли, историческое и культурное наследие. Всего на выставке несколько десятков произведений искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Многие работы Белозерского и Вячеславовой находятся в частных коллекциях и музейных собраниях России, Франции, Германии, Италии, Финляндии, США. Увидеть воочию полотна талантливых художников можно до конца марта. С собой нужно взять лишь паспорт или читательский билет.

# Культура # Выставки в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Тыдзень роднай мовы: навошта беларусы і замежнікі размаўляюць па-беларуску
20 февраля 2017 16:30

Тыдзень роднай мовы: навошта беларусы і замежнікі размаўляюць па-беларуску

Семь дней – по-белорусски: Неделя родного языка началась по всей стране
20 февраля 2017 10:37

Семь дней – по-белорусски: Неделя родного языка началась по всей стране

В его картинах – наша история: о творчестве и наследии художника Михаила Савицкого
20 февраля 2017 09:27

В его картинах – наша история: о творчестве и наследии художника Михаила Савицкого