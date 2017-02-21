«Десятка – за Коласа»: как белорусы отметят Международный день родного языка

Новости Беларуси. Международный день родного языка отмечается 21 февраля во всем мире. Он проходит под эгидой ЮНЕСКО. В Беларуси этой дате посвящено не одно событие.

Так, в столице стихи белорусских поэтов прочтут дипломаты и иностранные политики. Также 21 февраля в Музее Якуба Коласа пройдет большая проверка на знание творчества белорусского классика и грамматики родного языка.

Участники акции «Десятка – за Коласа» под диктовку запишут отрывки из поэм и стихов песняра, а уже после должны будут определить: из какого они произведения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.