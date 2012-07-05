В Вилейке открыта фотовыставка автостопщиков из Беларуси, объехаваших землю с табуреткой

. В Вилейке открылась уникальная выставка фотографий. Это творческой «отчёт» молодых горожан Евгении Манцевич и Владислава Юркова. За год автостопом они проехали 70 тысяч км. Побывали в 14 странах мира. Преодолели границы США, Мексики, Колумбии, Чили, Аргентины... В самом Южном городе Земли – Ушуайя - они оставили на память о себе символ путешествия – табурет.

Елена Стреж, главный хранитель фонда Вилейского краеведческого музея:

Ребята не просто путешествовали – они изучали культуру тех стран, через территорию которых проходили. Более того, они еще показывали этим странам свою культуру. Например, Евгения хорошо поёт, играет на скрипке. Владислав играет на гитаре. Они пели белорусские песни, готовили белорусскую кухню.