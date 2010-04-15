Мариинский театр представит первую в мире премьеру балета в формате 3D

Уникальная телетрансляция прямо из Концертного зала петербуржского театра пройдет 15 апреля в 19.30 по московскому времени, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мариинки.

Программу гала-концерта, который будет транслироваться в трехмерном изображении, откроют руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и знаменитая балерина Майя Плисецкая. А звезды мирового балета: Ульяна Лопаткина, Ирма Ниорадзе, Алина Сомова, Игорь Зеленский, Леонид Сарафанов, Анастасия и Денис Матвиенко — представят телезрителям фрагменты легендарных постановок из «золотого фонда» театра.

Организовать первую трансляцию балета в прямом эфире Мариинке помогла компания General Satellite. — Сигнал будет передаваться в открытом формате, что даст возможность для просмотра мировой премьеры любому телезрителю, имеющему необходимое 3D-оборудование, — говорится в сообщении.

Торжественные вечера с просмотром гала-концерта Мариинского театра в формате 3D в рамках празднования Года России во Франции и Года Франции в России состоятся в Москве и в резиденции российского посла в Париже. Также специальная площадка для просмотра 3D-трансляции будет оборудована в Москве.