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Величественный Новогрудский замок - исторический памятник Беларуси XVI века - будет восстановлен

15 апреля 2010 11:15
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Уникальное сооружение оборонного зодчества расположено на одной из самых высоких точек нашей страны - 323 метра над уровнем моря.

Археологи вместе с учёными намерены открыть древние фундаменты, которые пока находятся под толщей векового мусора. До конца года укрепят уцелевший фрагмент башни, восстановят и ландшафт возле замка. На все работы может уйти около пяти лет.

Сейчас идёт поиск спонсоров, как из числа белорусских предприятий, так и частных инвесторов.

Александр Карачан, начальник отдела культуры Новогрудского райисполкома:
Когда в 2001 году мы проводили серьёзные раскопки около башни-щитовки, копали до самого фундамента. И обнаружили и фрагменты дорожек и фундамента дворца. мы убедились, что культурный слой начинается с глубины более 3,5 метров.

# Культура

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