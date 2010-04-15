Величественный Новогрудский замок - исторический памятник Беларуси XVI века - будет восстановлен

Уникальное сооружение оборонного зодчества расположено на одной из самых высоких точек нашей страны - 323 метра над уровнем моря.

Археологи вместе с учёными намерены открыть древние фундаменты, которые пока находятся под толщей векового мусора. До конца года укрепят уцелевший фрагмент башни, восстановят и ландшафт возле замка. На все работы может уйти около пяти лет.

Сейчас идёт поиск спонсоров, как из числа белорусских предприятий, так и частных инвесторов.

Александр Карачан, начальник отдела культуры Новогрудского райисполкома:

Когда в 2001 году мы проводили серьёзные раскопки около башни-щитовки, копали до самого фундамента. И обнаружили и фрагменты дорожек и фундамента дворца. мы убедились, что культурный слой начинается с глубины более 3,5 метров.