Представительница оперного искусства, заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова на СТВ

Вы только-только вернулись с гастролей. Расскажите, где были?

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я действительно была месяц в Милане. Участвовала в постановке театра «Ла Скала» Cavalleria Rusticana (Сельская честь). Само нахождение в Милане (столице оперы) и общение с певцами и музыкантами - настолько заряжает своей энергией.

Это было Ваше первое выступление на сцене «Ла Скала»?

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Выступление в Италии - не первое. Это уже четвертый мой контракт в Италии. Но «Ла Скала» - это, конечно, театр легендарный. И чтобы туда попасть я специально выделила время, съездила туда на прослушивание. И очень рада, что они нашли для меня роль, потому что обычно формируется расписание на два-три года вперёд. Кастинги проведены и все солисты набраны. Я рада, что они в этот же день предложили мне роль Кавалерии и я, конечно же, согласилась, потому что, наверное, это мечта каждого оперного певца - спеть в «Ла Скала».

Многие зрители, возможно, с подачи журналистов, называют роль в опере «Кармен» - Вашей визитной карточкой. Что Вам больше нравится исполнять, и как Вы считаете, что больше подходит Вам по внутреннему складу?

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я люблю исполнять разные роли. Пребывать в одном состоянии крайне скучно.