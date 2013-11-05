Лучшие фильмы «Листопадика-2013» в Минске, а также премьеры «взрослого» конкурса «Листопад»

Новости Беларуси. Конкурс детского и юношеского кино «Листопадик» вручил награды.

Итоги фестиваля подвели сегодня в кинотеатре «Пионер». Лучшим фильмом для детей стала германо-швейцарская лента «Клара и медвежьи тайны» Тобиаса Инайхена. За нее жюри отдало большинство голосов. Лучшим фильмом для юношества эксперты назвали ленту «Не жди похвал» китайского режиссера Янь Цзинь. К слову, актер Ли Шучэнь, сыгравший в ней, отмечен за лучшую детскую роль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу две награды получил белорусский фильм «Киндервилейское привидение» Елены Туровой. Сказка о призраке из Вилейки отмечена призом зрительских симпатий «Золотой листопадик». А Вячеслав Павлють, который сыграл в картине сразу три роли, — стал лучшим актером.

Елена Турова, режиссер фильма «Киндервилейское привидение» (Беларусь):

[Во время показа] зал сидел 1,5 час тихо. Не было ни одной минуты потеряно, чтобы гудели, отвлекались. Если какие-то звуки были, то это были либо смех, либо какая-то реакция.

А теперь, когда именно от зрителей фильм получил такую оценку - я очень счастлива!

Симон Гессе, продюсер фильма «Клара и медвежьи тайны» (Швеция):

У меня очень хорошие впечатления о того, как мой фильм принимали дети. В конце они просто кричали от удовольствия! Было забавно за этим наблюдать.

А еще в фильме есть горы. В Беларуси их нет. Может, и поэтому кино вызвало такой успех!

Если детский конкурс уже завершился, то «Листопад» взрослый в самом разгаре. Впереди — начинка фестиваля. К примеру, завтра минчане увидят очередную работу Киры Муратовой. У украинской ленты «Вечное возвращение» в багаже — премия «Ника». Плюс звездный актерский состав: Рената Литвинова, Андрей Маковецкий, Олег Табаков.

Игорь Сукманов, программный директор Минского международного фестиваля «Листопад»:

Фильмы мирового кино, которые завоевывают главные награды, на сегодняшний день являются непростыми орешками. Для того, чтобы их расшифровать, их надо разгрызть, чтобы понять их сердцевину. То, что у зрителя есть стремление и то, что приходят не за развлечениями, а для постижения больших жизненных истин, - это здорово.

На концовку организаторы фестиваля приберегли еще много умных фильмов. Впервые в Беларуси покажут хорватскую картину «Дети священника». Кстати, на минский кинофестиваль ее заполучить было особенно сложно. Фильм стал вторым в Хорватии за последние 20 лет по кассовым сборам после «Титаника». В общем, на этой неделе посмотреть будет что. Лучшее — впереди.