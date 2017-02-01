Лев Лещенко, народный артист России, отмечает 75-летие: поздравления артисту направил Президент Беларуси

Новости России. Народный артист России Лев Лещенко отмечает 75-летний юбилей. Более полувека он посвятил сцене и День рождения отметит также большим концертом в Кремлевском дворце в Москве вместе со своими друзьями и поклонниками.

В творческой копилке артиста около 30 сольных альбомов. А многие его песни уже давно стали классикой эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления с юбилеем Льву Лещенко направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что талант и богатый опыт артиста будут и в дальнейшем служить обогащению современного искусства, а преданность любимому делу станет примером для молодых.