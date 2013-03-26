Игорь Аринич создает картины из советских денежных купюр

Новости Беларуси. Деньги превращаются в белорусские достопримечательности. Известный минский купюрье из советских банкнот творит свою новую работу: Борисовский древний храм. На его изображение понадобится две тысячи ценных бумаг.

Больше, чем деньги. Рабочий кабинет Игоря Аринича напоминает банковское хранилище. Самые главные сокровища— бумажные советские купюры. Например, сейчас художник «вкладывает» деньги в Борисовский Свято-Воскресенский кафедральный собор - свою новую работу. Именно изображение храма появится на очередном полотне.

Игорь Аринич, купюрье:

В Борисове сам был, посмотрел на этот собор. Посмотрел внимательно, но фотографии хорошего качества взял из интернета. В разных ракурсах. Потом совместил ракурсы, и получился такой эскиз.

Для создания этого произведения понадобится минимум две тысячи банкнот. Добиться получения разных оттенков удастся благодаря степени изношенности купюр.

Игорь Аринич, купюрье:

Я был уверен, что мне хватит 5-ти рублевых купюр 91 года выпуска. Но по мере работы и до купола не дошел. Где-то 150 штучек надо найти обязательно.

Второй инвестиционный шедевр, над которым работает купюрье — портрет. Такой подарок на День рождения заказал себе руководитель крупной российской компании. А раритетные деньги сделают его еще и настоящим спортсменом.

Игорь Аринич, купюрье:

Мне пришлось искать не только, как выглядит ракетка, но и как выглядит майка, которую носят постоянно при игре в большой теннис.

Оценили столь необычный изобразительный язык не только известные личности. Дефицитный материал для картин предлагают «перевести на счет» все те, кто осознал ценность денег в искусстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Аринич, купюрье:

Не представляете, что еще можно сделать из купюр. Помимо картины. Это будет дополнение. Не хочу давать никому свои идеи. Но вас это удивит и порадует.