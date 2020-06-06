Крест Евфросинии Полоцкой: как Пономаренко тайно вывозил ценности в Москву и что говорил о святыне Ельцин

В первую очередь, с прифронтовых территорий в 1941 году вывозили не те архивы, которые имели статус «историческая ценность», а партийные. Так и из Могилевского обкома партии, где располагалась комната-сейф, в которой хранили крест Евфросинии Полоцкой, были изъяты на хранение в тыл документы. Неужели в этом хаосе позабыли про драгоценный крест?

Иван Юркин, ветеран КГБ Беларуси:

У нас были очевидцы, что вывозом документов Могилевского обкома занималось НКВД. Через 3 дня, как началась война, пришел поезд в Могилев, и часть документов была погружена в пульманы специальные и направлены в Уфу, а потом через некоторое время оставшиеся документы были вывезены машинами. И якобы при погрузке кто-то видел этот крест. Мы проследили движение этих автомобилей до Москвы, они успешно туда прибыли. У нас было предположение, что когда они открыли сейф, где находился этот «Могилевский сбор», то они могли отправить в архив Синода. Потому что в последнее время, даже в начале войны – с иконой облетали вокруг Москвы. Это достоверный факт. И мы решили, что этот крест попал в Синод. Но проверяли ряд других версий. Поскольку сопровождало НКВД, была такая версия, что этот крест и «Могилевский сбор» находится в личной коллекции Берии. Мною направлялся запрос, на что я получил ответ, что сегодня уголовное дело в отношении Берии является секретным. И мне не могут дать список. Но по предварительным данным, там нет данных по кресту.

Николай Никандров, ветеран органов госбезопасности России:

Это мой вброс вашему КГБ: я до этого работал в 20 лет на оперативной работе в госбезопасности. Пономаренко тайно выбирался на машине, нагруженной ценностями. Он привез в Москву все это. Что это за груз? Подозреваю, что, возможно, там и Евфросиния Полоцкая. Он же был кому-то передан в Москве, его же кто-то принял, кто-то передал, кто-то расписался… Так просто такие машины не бросают такие люди. Значит нужно найти эти следы. И по ним восстанавливать историю. Документы рассекречены, там, где касается культурных ценностей. Секретов уже давным-давно никто не делает, с 90-ых годов. Этот крест не должен погибнуть – он где-то есть! А в каком загашнике, я не знаю.

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:

Свято-Троицкая Сергиева лавра, основанная в 14 веке – это одна из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейший центр духовного просвещения и культуры. Еще в 20-ые годы прошлого века в стенах монастырского комплекса был организован Загорский государственный музей. С началом войны завертелась операция «Эвакуация». Уже к концу июня 41-го были сформированы списки приоритетных вещей. Еще через месяц 42 ящика с ценностями направились по засекреченному маршруту в тыл – в Соликамск. В 44-м ценности вернулись в лавру. Был ли среди них духовный символ Беларуси, и какова его судьба? Версия или загадка истории.

В 90-ых восточный след стал более очевидным.