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В Минске пройдут два поединка Молодёжной российской лиги по волейболу

09 января 2025 20:04
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Молодежная лига России по волейболу снова в Минске. В выходные «Минчанка-2» проведет два матча четвертого тура на родной площадке. В соперниках значится «Спарта» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка-2» в промежуточном протоколе Молодежной российской лиги занимает четвертую позицию, уступая всего три очка «Динамо-Метару». Главный тренер белорусской команды Егор Пимахин культивирует скоростной и силовой волейбол. Задача «Минчанки-2» – побороться за первое место в Молодежной лиге России. Оппоненты из Нижнего Новгорода располагаются на десятом месте в таблице.

В Минске пройдут два поединка Молодёжной российской лиги по волейболу-2

Егор Пимахин, главный тренер ВК «Минчанка-2»:
Конечно же, нарабатываем командные действия, конечно, работаем над разыгрыванием, наигрыванием состава и, в общем-то, готовимся побеждать. Два тура мы держали позицию первую, но, к сожалению, были трудности, были проблемы. Надеюсь и рассчитываю на то, что команда не подведет. Мы покажем хороший результат и выиграем две игры домашние, что позволит взять свои 6 очков. Очень интересный чемпионат, довольно-таки полезный для нашей команды и вообще для роста игроков. Если брать, например, нынешнего нашего соперника, очень защитная команда, работает плотно на задней линии, неплохое есть нападение. Мы будем противопоставлять защиту на передней линии, блокирование, ну и атаку.

Первая игра состоится 11 января. Поединки пройдут на площадке Республиканского государственного училища олимпийского резерва.

# Волейбол

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