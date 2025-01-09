В Минске пройдут два поединка Молодёжной российской лиги по волейболу

Молодежная лига России по волейболу снова в Минске. В выходные «Минчанка-2» проведет два матча четвертого тура на родной площадке. В соперниках значится «Спарта» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка-2» в промежуточном протоколе Молодежной российской лиги занимает четвертую позицию, уступая всего три очка «Динамо-Метару». Главный тренер белорусской команды Егор Пимахин культивирует скоростной и силовой волейбол. Задача «Минчанки-2» – побороться за первое место в Молодежной лиге России. Оппоненты из Нижнего Новгорода располагаются на десятом месте в таблице.