Праздник славянской дружбы с молдавским акцентом в культурной столице мира: «Славянский базар в Витебске» снова зажигает

Новости Беларуси. Магнитом, притягивающим иностранцев в Беларусь, считается и фестиваль искусств «Славянский базар». В этот раз у амфитеатра в Витебске развевались флаги 36 стран. От Европы и Азии до Африки и Латинской Америки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За четверть века «Славянка», так ласково называют форум, стала визиткой Беларуси. Это и ровесник нашей независимости, и единственная площадка, объединяющая искусство славянских народов после распада СССР. Впрочем, международные маршруты форума гораздо шире постсоветского пространства. «Славянский базар» – единственный фестиваль с собственными деньгами. В 2017 году их обновили вслед за прошедшей деноминацией. Кстати, касса сборов форума растет. В этом году выручка составила уже больше 1 миллиона долларов. Но, конечно, истинное искусство бесценно. Оно стирает границы, соединяет народы. Каждый год уютный и неторопливый Витебск на две недели буквально преображается. В город художников съезжаются тысячи гостей из десятков стран мира. Фестивалить «Славянка» начинает еще задолго до официального открытия. Концентрация хорошего настроения зашкаливает. Эмоции не поддаются статистике. Одна из первых знаменитостей, замеченная в городе, – певица Зара. Прямо на пешеходной улице автографы, фотосессия с поклонниками и васильки на память. Кстати, «звезда» в гостеприимный Витебск приехала со всей своей семьей. Ведь сегодня сбудется ее заветная мечта.

Зара, участник XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар»:

Наконец-то я приехала на этот фестиваль с сольным концертом. Это огромная радость и счастье. Сольный концерт на фестивале «Славянский базар» – это мечта каждого артиста. Сегодня моя мечта воплотится в жизнь. Мечта осуществилась прямо в этот же вечер. На сцене Летнего амфитеатра Зара блистала в сопровождении Президентского оркестра. Билеты на концерт раскупили буквально в первые дни после страта продаж. В шеститысячном зале – полный аншлаг. В телевизионном формате «Славянский базар» – это несколько больших концертов. Но за рамками эфира останется более 130 ярких событий. Выступления, театральные встречи, кукольные преставления. Беларусь страна гостеприимная. Доказать это еще раз взялись ремесленники из Беларуси и Литвы. Мастера вырезали самую большую в Беларуси деревянную ложку из куска цельного дерева. Шесть метров в длину и около 300 килограммов веса.

С афиш на гостей города смотрят сплошь знаменитости. Фестиваль буквально манит публику знакомыми именами – элитой белорусской и российской эстрады. А они, в свою очередь, приглашение на «Славянку» считают за профессиональный комплимент. На легендарной сцене за четверть века выступали творческие коллективы из 72 стран мира. И каждый из них в восторгом рассказывал о нашей стране своим землякам.

Жасмин, участник XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар»:

Я уже здесь не впервые. Зрители такие восторженные, с такими улыбками, такие аплодисменты громкие. Просто счастье.

Алексеев, участник XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар»:

Я очень люблю приезжать в Беларусь, потому что все артисты знают о том, что здесь очень радушная публика, она честная с тем артистом, которого она видит. И когда сегодня я услышал крики «Браво!» после выступления, это, конечно же, привело меня в большой восторг.

Иеромонах Фотий, участник XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар»:

Очень люблю Беларусь и людей, которые всегда очень гостеприимны, хлебосольны, радушны. Быть ближе к любимым исполнителям – мечта многих поклонников. На концерт Григория Лепса шли с цветами и даже надеждой на поцелуй. Зрительница:

Мы столько мечтали сюда попасть. Такая красота. После каждой песни зал буквально взрывался овациями. Правда, поцеловать певец себя так и не дал.

На XXVI фестивале многие события происходили с пометкой «впервые». Например, еще до церемонии открытия прошел 15 детский музыкальный конкурс. За заветную «лиру» боролся 21 исполнитель из разных стран и даже континентов.

Дэвид, участник XV Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»:

Я познакомился со всеми детьми, я очень рад, что тут, на таком концерте, потому что никогда не был. Мария Магильная за несколько часов до решающего выхода на сцену не скрывает волнения. 12-летняя могилевчанка уверена: чтобы стать известной артисткой, нужно много работать. А потому – занятия музыкой, актерское мастерство, танцы и ежедневные репетиции. В расписании девочки нет ни одной свободной минуты.

Мария Магильная, победитель XV Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»:

У Беларуси давным-давно не было Гран-при. Поэтому мы сюда приехали, чтобы показать себя, набраться побольше опыта, вырасти в вокальном плане. И, конечно, надеюсь на победу. А уже вечером уже в статусе победителя Мария выступит в большом концерте вместе со знаменитыми коллегами. И, главное, получит заветную награду из рук главы государства. Кстати, такая церемония тоже на «Славянском базаре» тоже прошла в первый раз.

С главной фестивальной сцены Александр Лукашенко вручил и еще одну награду. Название символическое: «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Ее обладателем стала народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.

А это съемка всего за несколько часов до торжественного момента. Поздравления и признания в честь той, что сама когда-то спела «Виват, король, Виват!» На Витебской аллеи славы, которая не хуже голливудской, появилась именная звезда певицы и именем царицы.

Тамара Гвердцители, участник XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар»:

Я думаю, что еще плотнее мы связали свою жизнь через музыку, через все эти самые мирные чувства, которыми наделен человек. Василек, аист, тракторы «Беларус». В череде символом нашей страны «Славянский базар» занимает особое место. Визитная карточка дружбы, которая объединяет народы и культуры. Здесь все говорят на одном языке.

Но кроме культурного фестиваль, безусловно, несет еще и политическую окраску. 26-й форум искусств проходит с оттенком молдавских цветов. Буквально за несколько часов до церемонии официального открытия Александр Лукашенко провел двухстороннюю встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном. Присутствие на большом концерте лидеров сразу двух государств – для Витебска событие уникальное. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Искусство не знает границ, оно сближает народы, роднит души и сердца. Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот уже более четверти века сияет звезда «Славянского базара», который впитал в себя сердечность, доброту и величайшее гостеприимство белорусов. Это поистине знаковое явление в жизни нашей страны, наших славянских народов, в котором выразительно отражаются события новейшей истории. Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела – духовного возрождения и продолжения лучших традиций. На сцене – целая плеяда популярных исполнителей: Наташа Королева, певица Слава, Naviband, Руслан Алехно, Дмитрий Колдун, Нюша. Список можно продолжать очень долго. За 26 лет существования фестиваля артисты стали не просто коллегами по цеху – друзьями. Ядвига Поплавская впервые за многие годы в Витебск приехала одна. Первый раз «Славянка» без Александра Тихановича. В день открытия легенде советской и белорусской эстрады исполнилось бы 65 лет. Каждый год свой День рождения певец проводил здесь, в городе Шагала. В честь его памяти – концерт-воспоминание.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Саша вновь собрал, как и в прежние Дни рождения. Он действительно оставил добрый след. До сих пор люди звонят, поддерживают, люди с таким теплом, с участием. Спасибо всем огромное.

Анастасия Тиханович, певица:

Человек-радость, человек-талант и человек-любовь. Сегодня его день. С Днем рождения, папа. Фестивалит Витебск в режиме нон-стоп. Финал конкурса молодых исполнителей – пожалуй, главная интрига фестиваля. На сцене Летнего амфитеатра 15 молодых и талантливых исполнили славянский хит.

География участников – от Мексики до соседних государств. Жюри отмечает: в этом году прибыли сплошь опытные вокалисты. Белорусский участник – Егор Шаранков – обладатель спецпремии Президента по поддержке талантливой молодежи, солист заслуженного коллектива под руководством Михаила Финберга, к тому же финалист национального отбора на «Евровидение».