XXVI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» закрывается 17 июля

Программа этого дня насыщена событиями. Будет работать город мастеров, фэст уличного искусства. Но, конечно, ярчайшим событием станет церемония прощания с главным культурным форумом нашей страны. На главной концертной площадке – в Летнем амфитеатре – перед благодарным зрителями выступят Лариса Долина, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили и многие другие популярные артисты.

Alekseev, артист (Украина): Я очень люблю приезжать в Беларусь, потому что все артисты знают о том, что здесь очень радушная публика, она честная с тем артистом, которого она видит. И когда я услышал крики «Браво!» после выступления, это, конечно же, привело меня в большой восторг.

Методие Бужор, артист (Молдова):

Я очень люблю Витебск. Первый раз, когда я приезжал, я вообще никого не знал и сидел в гостинице. Сейчас у меня столько друзей здесь, что везде приглашают, поэтому все распланировано. Несмотря на погоду, обстановка очень теплая и душевная.

Но даже после официального закрытия Витебск продолжит жить в режиме фестиваля еще два дня. Над гостеприимным городом будут разноситься мелодии популярных исполнителей. Впереди – сольные концерты Егора Крида, группы «Сплин» и известных шансонье.

В целом же Витебск запомнится зрителю чередой ярких событий и открытий. За фестивальные дни в городе прошло около 130 мероприятий. Освещали их более 500 журналистов. А непосредственное участие в фестивале приняли 4 тысячи человек! Причем из разных стран, ведь настоящее искусство не знает границ.