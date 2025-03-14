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Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

14 марта 2025 12:05
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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Лидер мирового рейтинга обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову, занимающую 25-ю позицию в планетарном топе, – 6:2, 6:3. Белоруска выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 8.

Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе-1

Арина Соболенко, полуфиналистка турнира:
У меня в голове только одна мотивация для реванша. В Австралии был тяжелый матч, она играла очень хорошо, а я не выкладывалась на полную. Я счастлива, что теперь у меня появилась возможность взять реванш. Вот почему я люблю спорт. Ведь, если ты не сдаешься и упорно трудишься, жизнь предоставит тебе шанс исправить ошибку, допущенную в последнем матче.

В поединке за выход в финал соперницей Соболенко будет американка Мэдисон Киз. Именно она не позволила Соболенко стать победительницей последнего Открытого чемпионата Австралии. 

# Теннис # Арина Соболенко

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