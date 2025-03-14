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В Могилёве появилась новая бросковая зона

14 марта 2025 12:06
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Федерация хоккея Беларуси продолжает развивать инфраструктуру спортивных школ, благодаря чему в Могилеве появилась новая бросковая зона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Данная инициатива помогает создавать доступную среду совершенствования навыков игры в хоккей для ребят из региональных спортивных школ.

В Могилёве появилась новая бросковая зона-2

Сергей Маторин, директор СДЮШОР ХК «Могилев»:
Мы ждали эту коробку и хотелось бы, в первую очередь, выразить слова благодарности и признательности Федерации хоккея Республики Беларусь за то внимание, которое уделяется развитию детско-юношеского хоккея в нашей стране. Строительство и запуск сегодняшней бросковой зоны, я уверен, внесет весомый вклад в прогресс не только могилевского хоккея, но и всего белорусского хоккея.

Строительство бросковых зон – новое направление реализации проекта «Хоккей идет к детям».

# Сергей Маторин # Хоккей Беларуси

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