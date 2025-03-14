В Могилёве появилась новая бросковая зона

Федерация хоккея Беларуси продолжает развивать инфраструктуру спортивных школ, благодаря чему в Могилеве появилась новая бросковая зона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Данная инициатива помогает создавать доступную среду совершенствования навыков игры в хоккей для ребят из региональных спортивных школ.
Сергей Маторин, директор СДЮШОР ХК «Могилев»:
Мы ждали эту коробку и хотелось бы, в первую очередь, выразить слова благодарности и признательности Федерации хоккея Республики Беларусь за то внимание, которое уделяется развитию детско-юношеского хоккея в нашей стране. Строительство и запуск сегодняшней бросковой зоны, я уверен, внесет весомый вклад в прогресс не только могилевского хоккея, но и всего белорусского хоккея.
Строительство бросковых зон – новое направление реализации проекта «Хоккей идет к детям».