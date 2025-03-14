В Могилёве появилась новая бросковая зона

Сергей Маторин, директор СДЮШОР ХК «Могилев»:

Мы ждали эту коробку и хотелось бы, в первую очередь, выразить слова благодарности и признательности Федерации хоккея Республики Беларусь за то внимание, которое уделяется развитию детско-юношеского хоккея в нашей стране. Строительство и запуск сегодняшней бросковой зоны, я уверен, внесет весомый вклад в прогресс не только могилевского хоккея, но и всего белорусского хоккея.

Строительство бросковых зон – новое направление реализации проекта «Хоккей идет к детям».