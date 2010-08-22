Когда Вивен Ли получила Оскар, то подпирала статуэткой двери гостиной, чтобы не раздражать мужа

Вивьен Ли – это была актриса на все времена. Она была очень изыскана, хорошо образованна, интеллигентна и хороша собой. В ней причудливо соединились английская и индийская кровь.

Девочка, рожденная возле Гималаев, стала знаменитой артисткой. Свою фамилию –Ли, она получила от первого мужа, который был адвокатом. С которым она развелась, но продолжала дружить всю жизнь.

Настоящая любовь к ней пришла, когда она встретила знаменитого английского актера Лоренс Оливье. Они познакомились на съемках какого-то фильма. Они сразу не могли быть вместе, потому что оба были не свободны. Но она, такая хрупкая и изящная, проявила стальной характер и железную волю.

Она дралась как пантера за свою любовь, за свое счастье. Они смогли пожениться только в 1940 году. И 20 лет жизни с ним она была безмерно счастлива. Они вместе снимались в фильмах, играли в спектаклях. Один из самых знаменитых фильмов – это «Леди Гамильтон», где Оливье сыграл адмирала Нельсона, а она – Эмму. Женщину, которая поднимается с самых низов, но для аристократов все равно не становится своей, все равно остается шлюхой. Когда погибает ее любимый Нельсон, она снова опускается на это же дно.

Она играла женщину, у которой много талантов, но главный талант – умение любить, так и остается ненужным. Славу Вивьен Ли, конечно, принес американский фильм «Унесенные ветром». Говорят, Лоренс Оливье очень ревниво относился к успехам своей жены. Когда Вивьен получить премию Оскар за роль Скарлетт, то, чтобы не раздражать мужа, эту статуэтку будет держать небрежно дома, подпирая ей двери гостиной.

Только когда Оливье получит своего Оскара, ее статуэтка найдет место на туалетном столике. В 1960 году Лоренс Оливье уйдет от нее. Он влюбится в молодую актрису. Для Вивьен это будет начало конца. Умрет она все таки не от болезни, а от тоски.

Лоренс вернет ей перстень, который она когда-то ему подарила. Она напишет ему письмо на 22 страницах. Говорят, когда будет их развод, Вивьен будет стоять с гордо поднятой головой, но все таки украдкой вытирать со щеки слезы.

В ее жизни появится новый мужчина, молодой, красивый, преданный ей. Но все равно это не будет ничего значить, она по-прежнему будет любить Лари. И на входной двери оставит табличку, где их инициалы.

Незадолго до своего конца, у нее будет большое турне по городам Америки. Она будет выступать в мюзикле и танцевать так, что искры будут сыпаться прямо в зал.

Вивьен Ли умрет, когда ей будет 54 года, в 1967 году. В своем доме. Она встанет с пастели и упадет. Когда ее найдут, рядом с ней будет кричать ее старый, но очень любимый сиамский кот.

Элеонора Езерская