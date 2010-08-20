Лиза Боярская уже полтора месяца снимается в военном фильме под Минском

В аэроклубе «Боровая» под Минском проходят съемки фильма «Пять невест», пишет « КП ».

- Я понимаю, почему в Минске так много российских режиссеров снимает. Здесь спокойно, тихо, никто не мешает, кормят очень вкусно, нет смога. Экспедиция хороша тем, что здесь отключаешься от будничной суеты. Когда снимаешься дома, ты понимаешь, что после съемок тебе нужно заехать на заправку, в магазин купить хлеба и так далее. А здесь у тебя дел никаких нет, кроме съемок, - рассказала Лиза Боярская. - Мы полтора месяца тут работаем, и я бы могла сидеть в Минске все это время, но по своей воле постоянно езжу домой в Москву. Один раз только с девчонками тут погуляли. По ресторанчикам походили, в Детский парк Горького сходили, в Парк Челюскинцев.