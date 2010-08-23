Клип классика тяжёлой рок-музыки Ozzy Osbourne – «Let me hear you scream»

Когда Вивен Ли получила Оскар, то подпирала статуэткой двери гостиной, чтобы не раздражать мужа

Вивьен Ли – это была актриса на все времена. Она была очень изыскана, хорошо образованна, интеллигентна и хороша собой. В ней причудливо соединились английская и индийская кровь.