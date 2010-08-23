Клип классика тяжёлой рок-музыки Ozzy Osbourne – «Let me hear you scream»

Готичный клип Ozzy Osbourne на песню Let Me Hear You Scream - 1-й сингл с его 10-го альбома Scream (2010).
Вивьен Ли – это была актриса на все времена. Она была очень изыскана, хорошо образованна, интеллигентна и хороша собой. В ней причудливо соединились английская и индийская кровь.
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В аэроклубе «Боровая» под Минском проходят съемки фильма «Пять невест», пишет «<a href="http://kp.by/" target="_blank">КП</a>».
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