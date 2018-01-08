Классическая музыка в исполнении мировых звезд: в Бресте первый день «Январских музыкальных вечеров»

Новости Беларуси. Юбилейный, 30-ый фестиваль таит для ценителей «классики» немало сюрпризов – большинство из них организаторы держат в строгом секрете, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Юбилейный, 30-ый фестиваль таит для ценителей «классики» немало сюрпризов – большинство из них организаторы держат в строгом секрете, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
500 участников форума из 13 стран, в том числе, солисты ведущих оперных театров Украины, Польши, Италии, Великобритании. Многие выступят на брестской сцене впервые, как например Президентский оркестр. Нынешний фестиваль уже называют самым богатым на статусные оркестры – выступят рекордные шесть. Это и станет главной изюминкой юбилейный «Январских музыкальных вечеров».
Чжу Гэлимэн, участница фестиваля (Китай):
Я очень горжусь, что меня опять пригласили выступать на этом фестивале в Бресте. Я буду петь народную белорусскую песню «Купалинка», очень известную в Беларуси, китайский романс и зарубежную арию.
Иоанна Наврот, участница фестиваля (Польша):
Всегда стараемся открывать для зрителей новый репертуар. Прежняя остаётся только атмосфера. У январских вечеров она особенная. В Польше таких фестивалей, к сожалению, нет. Я счастлива, что здесь опять нахожусь. Публика потрясающая и огромный ансамбль прекрасных музыкантов. Приятно находится с такими людьми на одной сцене. Этот фестиваль – одно из важнейших событий в моей карьере.
Завтра любители классической музыки будут наслаждаться мастерством первой флейты оперных театров Милана и Рима, тенорами из Италии и Чили, а также польского пианиста-виртуоза и других знаменитых артистов. Фестиваль включает и два выездных концерта – в Кобрине и Жабинке.