Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад

Новости Беларуси. Недавно в Бресте открыли памятник Библии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напечатанное на этой земле в XVI веке 700-страничное издание священной книги считалось самым объемным в Великом княжестве Литовском. Брестская Библия – признанный шедевр полиграфического искусства эпохи Ренессанса. В Брестской областной библиотеке хранится всего лишь фрагмент легендарного издания. Брестская, или, как ее еще называют, Радзивилловская Библия – такой же символ города, как Брестская крепость или уния, только еще более ранний. Напечатанная в 1563 году, она не просто стала одной из главных книг своего времени.

Алла Мяснянкина, заместитель директора Брестской областной библиотеки:

Когда выходит книга такого уровня, то следующие все, кто занимается книгоизданием, понимает, где планка, уже стараются этой планки достичь. Но переводами пользовались гораздо позднее. Перевод считается совершенным.

Сейчас бы это назвали PR-проект: Николай Радзивилл Черный выделил на издание весь свой годовой доход. Непомерно много лишь на первый взгляд. За одним печатным станком на заре полиграфии трудились 13 человек.

А вот судьба у знаменитого – примерно тысячного – тиража Библии оказалась откровенно непростой. Половина была публично сожжена еще в XVI веке.

До наших дней в крупных библиотеках, музеях и частных коллекциях сохранился условно каждый десятый фолиант, в хорошем состоянии и полном виде – всего один из ста подлинников, разбросанных по всему миру.

Валерий Мороз, историк:

Сёння Брэсцкую біблію вывучаюць у Оксфардзе, у Сарбонне, у iншых сусветна вядомых унiверсiтэтах. Бывае так, што некаторыя нашы суайчыннiкi, знаходзячыся ў Англіі цi ў iншай краiне, раптам даведваюцца, што ў нас ёсць такi выдатны помнiк.

Охота коллекционеров за ним со временем приобретает все больший масштаб. Четыре года назад четверть большого труда, идеально сохранившийся фрагмент в 170 страниц, вернули в Брест.

Безусловно, значительный, но только первый шаг. Заветный полный экземпляр пока только в мечтах.

Светлана Семашко, заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома:

Даже в семье раньше передавались три реликвии, из поколения в поколение. Это была икона, скатерть, вышитая еще прапрапрабабушкой, и Библия. Даже в семье. А у нас же не просто семья, а целый город.

Разговоры о возвращении Брестской библии, что называется, домой, ведутся уже не первый год. Только вот выкупить знаковую книгу не так-то просто. За несколько десятков лет подлинник появлялся на западных, чаще всего польских, аукционах всего несколько раз.

Расставаться с ним коллекционеры не спешат. Но только до момента сделки. В ходе одного из аукционов реликвия обошлась покупателю примерно в 40 тысяч долларов.

Двухметровый памятный знак Брестской библии. Камень для его основания специально привезли из Карелии. Сама же книга из бронзы. Однако в десятки раз более скромный по размерам бумажный оригинал может обойтись намного дороже.

И все же, когда речь заходит о настоящих шедеврах, созданных на территории современной Беларуси, суммы отходят на второй план.

Валерий Мороз:

Таму што страты ў нас велiзарныя. Толькi 2 % нашай культурнай спадчыны знаходзяцца на тэрыторыi Беларусi. А скульптуры, жывапiсныя творы, велiзарныя кнігазборы – яны знаходзяцца ў замежных зборах розных краiн.