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Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад

07 января 2018 13:10
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Новости Беларуси. Недавно в Бресте открыли памятник Библии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напечатанное на этой земле в XVI веке 700-страничное издание священной книги считалось самым объемным в Великом княжестве Литовском. Брестская Библия – признанный шедевр полиграфического искусства эпохи Ренессанса. В Брестской областной библиотеке хранится всего лишь фрагмент легендарного издания.

Брестская, или, как ее еще называют, Радзивилловская Библия – такой же символ города, как Брестская крепость или уния, только еще более ранний. Напечатанная в 1563 году, она не просто стала одной из главных книг своего времени.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-1

Алла Мяснянкина, заместитель директора Брестской областной библиотеки:
Когда выходит книга такого уровня, то следующие все, кто занимается книгоизданием, понимает, где планка, уже стараются этой планки достичь. Но переводами пользовались гораздо позднее. Перевод считается совершенным.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-3

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-5

Сейчас бы это назвали PR-проект: Николай Радзивилл Черный выделил на издание весь свой годовой доход. Непомерно много лишь на первый взгляд. За одним печатным станком на заре полиграфии трудились 13 человек.  

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-7

А вот судьба у знаменитого – примерно тысячного – тиража Библии оказалась откровенно непростой. Половина была публично сожжена еще в XVI веке.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-9

До наших дней в крупных библиотеках, музеях и частных коллекциях сохранился условно каждый десятый фолиант, в хорошем состоянии и полном виде – всего один из ста подлинников, разбросанных по всему миру.   

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-11

Валерий Мороз, историк:
Сёння Брэсцкую біблію вывучаюць у Оксфардзе, у Сарбонне, у iншых сусветна вядомых унiверсiтэтах. Бывае так, што некаторыя нашы суайчыннiкi, знаходзячыся ў Англіі цi ў iншай краiне, раптам даведваюцца, што ў нас ёсць такi выдатны помнiк.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-13

Охота коллекционеров за ним со временем приобретает все больший масштаб. Четыре года назад четверть большого труда, идеально сохранившийся фрагмент в 170 страниц, вернули в Брест.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-15

Безусловно, значительный, но только первый шаг. Заветный полный экземпляр пока только в мечтах.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-17

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-19

Светлана Семашко, заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома:
Даже в семье раньше передавались три реликвии, из поколения в поколение. Это была икона, скатерть, вышитая еще прапрапрабабушкой, и Библия. Даже в семье. А у нас же не просто семья, а целый город.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-22

Разговоры о возвращении Брестской библии, что называется, домой, ведутся уже не первый год. Только вот выкупить знаковую книгу не так-то просто. За несколько десятков лет подлинник появлялся на западных, чаще всего польских, аукционах всего несколько раз.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-24

Расставаться с ним коллекционеры не спешат. Но только до момента сделки. В ходе одного из аукционов реликвия обошлась покупателю примерно в 40 тысяч долларов.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-27

Двухметровый памятный знак Брестской библии. Камень для его основания специально привезли из Карелии. Сама же книга из бронзы. Однако в десятки раз более скромный по размерам бумажный оригинал может обойтись намного дороже.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-29

И все же, когда речь заходит о настоящих шедеврах, созданных на территории современной Беларуси, суммы отходят на второй план.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-32

Валерий Мороз:
Таму што страты ў нас велiзарныя. Тольк2 % нашай культурнай спадчыны знаходзяцца на тэрыторыi Беларусi. А скульптуры, жывапiсныя творы, велiзарныя кнігазборы – яны знаходзяцца ў замежных зборах розных краiн.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-34

Активные поиски вариантов приобретения аутентичного полного издания Радзивилловской Библии с уникальными гравюрами не прекращаются. А значит, есть надежда, что знаковая книга станет главным подарком к 1000-летию Бреста.

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-36

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-38

Миссия выполнима: вернется ли экземпляр Брестской Библии туда, где он был напечатан 450 лет назад-40

# Культура # Религиозные книги # Фотофакт

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