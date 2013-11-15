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Кинотеатр «Ракета» в Минске открылся после реконструкции

15 ноября 2013 10:44
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Новости Беларуси. Космический ремонт. Кинотеатр «Ракета» 14 ноября распахнул свои двери после масштабной реконструкции.

Первый сеанс состоялся в 15.00. Поклонников большого экрана ждал обновленный зал с комфортными креслами, современное цифровое оборудование, которое значительно улучшило качество картинки и звука.

А вот изюминка «Ракеты» осталась: в фойе здания по-прежнему будут выставляться картины белорусских художников. Так, в ноябре здесь можно увидеть полотна Семана Доморада, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Мамонько, главный администратор кинотеатра «Ракета»:
Все делалось для того, чтобы зритель чувствовал себя комфортно. Климат, тепло, цифровой звук – все сделано для зрителя. Экран очень бесшумный: хорошо продумана светоотдача, световозвращаемость. 

# Культура # Кинотеатры Минска # Владимир Мамонько

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