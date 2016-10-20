Кинофестиваль «Листопад-2016»: 160 картин из 45 стран, сферическое кино, главная площадка – кинотеатр «Москва»

Новости Беларуси. Каким будет XXIII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад». Завесу тайны 20 октября приоткрыли организаторы.

Новинкой этого года станет презентация сферического кино, которое зрители смогут увидеть через специальные очки виртуальной реальности.

Самое знаковое культурное событие осени начнется через две недели.

В этом году на суд жюри и кино-гурманов будут представлены 160 картин из 45 стран. Открытие и закрытие форума состоится в кинотеатре «Москва». С конкурсными фильмами зрители ознакомятся еще в пяти залах. Билеты уже в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Для нас это большая честь, что фильмы из Японии, Филиппин, Малайзии, Ливана впервые будут на фестивале «Листопад», будут представлены нашей публике. При этом картины совершенно разнообразные по жанровой тематике. Здесь будут драмы, комедии, фильмы, которые адресованы зрителю, который, может быть, даже больше сориентирован на кино зрелищное.