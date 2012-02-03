В Заславле открывается фестиваль классической музыки

Нынешний фестиваль познакомит с творчеством талантливого белорусского композитора XX столетия Льва Абелиовича. Его произведения прозвучат в исполнении творческих коллективов оркестра под управлением маэстро Финберга.

Кроме музыкальных премьер состоится конкурс учащихся детских музыкальных школ, пройдут творческие встречи, откроется художественная выставка. Завершит праздник концерт в исполнении известных белорусских артистов, лауреатов международных и республиканских конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.