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Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте

12 февраля 2018 08:36
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Новости Беларуси. Необычная экспозиция открылась в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте-1

Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте-3

В одном из залов краеведческого музея воссоздали интерьер фотоателье начала 20 века – с расписным фоном, письменным столом, бархатными портьерами и немецким фотоаппаратом образца 1912 года. Именно так и выглядело помещение, где горожане делали снимки. Всего на выставке представлены почти 200 экспонатов, многие из которых показаны впервые. В том числе и приборы для изготовления фотографий, рамки и альбомы для готовых снимков.

Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте-6

Нина Кириллова, заведующая научно-экспозиционным отделом краеведческого музея:
Мне хотелось бы обратить внимание всех тех, кто посетит нашу выставку, на два альбома. Первый – начала 20-го века – альбом выполнен в стиле модерн. И еще один совершенно замечательный альбом японского производства – конца 19-го века. Но это нечто! Это дерево, лак, роспись по шелку. Это надо видеть, конечно же. Говорить об этом тяжело.

Еще одна изюминка экспозиции – воссозданный в деталях образ фотографа начала 20 века. Работать необычная выставка будет почти целый год.

Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте-9

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Нина Кириллова

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