Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте

В одном из залов краеведческого музея воссоздали интерьер фотоателье начала 20 века – с расписным фоном, письменным столом, бархатными портьерами и немецким фотоаппаратом образца 1912 года. Именно так и выглядело помещение, где горожане делали снимки. Всего на выставке представлены почти 200 экспонатов, многие из которых показаны впервые. В том числе и приборы для изготовления фотографий, рамки и альбомы для готовых снимков.

Нина Кириллова, заведующая научно-экспозиционным отделом краеведческого музея:

Мне хотелось бы обратить внимание всех тех, кто посетит нашу выставку, на два альбома. Первый – начала 20-го века – альбом выполнен в стиле модерн. И еще один совершенно замечательный альбом японского производства – конца 19-го века. Но это нечто! Это дерево, лак, роспись по шелку. Это надо видеть, конечно же. Говорить об этом тяжело.