К октябрю планируется разработать концепцию 18-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске

Значительно расширится не только география самого песенного форума, но и география продаж билетов.

Привлечь на фестиваль как можно больше людей из других городов – это первостепенная задача, которую ставит перед собой дирекция "Славянского базара". За счет заезжих, организаторы фестиваля планируют получить дополнительную прибыль и достичь стопроцентной наполняемости зала в летнем амфитеатре на всех концертах.

Но это в планах, сегодня же у организаторов базара к некоторым подразделениям по привлечения туристов на фестиваль есть ряд претензий. Так из отдыхающих в санаториях витебщины, праздничные концерты посетили лишь полтысячи человек.

Развитие фестивального туризма диктует необходимость создания туристической инфраструктуры, и не только в Витебске, но и в близлежащих райцентрах. Форум просто необходимо использовать для широкого знакомства гостей региона с достопримечательностями Витебщины.

Главная экономическая составляющая концепции будущего фестиваля – форум должен стать самоокупаемым. Выручка от продажи билетов должна превысить средства, датированные из госбюджета на проведение фестиваля. А это возможно лишь при полной наполняемости летнего амфитеатра. Сейчас же загрузка концертного зала только 70%. Уже в 2009-м билеты на концерты можно будет купить не только в Витебске, но и в сопредельных государствах и даже посредством интернета.

Максимум прибыли из фестивальных дней в 2009-м будут извлекать белорусские торговые организации и предприятия. Уже в следующем году в дни Славянского базара предполагается провести республиканскую ярмарку отечественных производителей товаров народного потребления.

