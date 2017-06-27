«К моменту съёмок обнаружили, что у меня достаточно пышная грудь для советской девочки»: Наталья Щукина о первой роли

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас до фильма «Дорогая Елена Сергеевна» была ещё какая-то детская роль?

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:

У меня была детская роль в паре картин, но там совсем было что-то такое советское-советское. Советская девочка. При этом меня, конечно, режиссёр утвердил, но как-то он меня не рассматривал так уж сильно. И к моменту съёмок обнаружили, что у меня, в общем, достаточно пышная грудь для советской девочки. И это стало камнем преткновения, потому что не может советская девочка быть, 15-летняя, такой округлой. И меня стали катастрофически утягивать.

В кино моя грудь была размазана по всему туловищу, и я была чудовищная просто.

Те костюмы, которые на меня шились, они… Это просто… Не знаю, может быть, это мне сейчас видно, сейчас смотрю, думаю – если захотели бы изуродовать, вот они это сделали, они меня изуродовали.