К 500-летию белорусского книгопечатания выйдет энциклопедия, посвященная деятельности Скорины и его последователей

Новости Беларуси. Энциклопедия, посвященная жизни Франциска Скорины и его последователей, выйдет в 2017 году. Об этом 2 марта сообщили в Министерстве информации.

Еще в начале прошлого века аналог книги был издан на белорусском и русском языках, сейчас свет увидит обновленный и переработанный вариант.

Добавим, к 500-летию белорусского книгопечатания в стране реализованы уже несколько значимых проектов. Так, в частности, вышла книга «Франциск Скорина из славного города Полоцка», прошла презентация сборника «Франциск Скорина – человек мира».

Александр Карлюкевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Увогуле сёння святкаванне 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, ушанаванне Францыска Скарыны – гэта яшчэ і жаданне расказаць свету пра Беларусь. Мне здаецца, асоба Скарыны, сама ідэя ўшанавання – гуманітарны і палітычны мост для зносін нашай краіны з усім светам.

Сегодня известно о существовании 520 книг по всему миру, изданных при жизни белорусского первопечатника. Большая часть из них сейчас находится в России, Польше, Германии и Чехии. Увидеть некоторые издания можно будет на уникальной выставке в Минске в сентябре.

Помимо этого уже сейчас в Беларуси готовят фильм о легендарном земляке, покажут его на Дне белорусской письменности в Полоцке. Съемки картины уже завершены, сейчас идет монтаж ленты.

Много мероприятий, посвященных нашему первопечатнику, запланировано и за рубежом. Польша, Сербия, Чехия, США и Великобритания – это лишь малая часть стран, где будет звучать скориновское слово.