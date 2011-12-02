Ирина Лачина: В Минске я в первый раз села за руль невероятного кабриолета BMW!

Минчане знакомы с Ириной Лачиной по телеистории «Леди Бомж». Ирина часто гостит в нашей столице — в основном, конечно, по работе. Минск для обаятельно актрисы — съёмочная площадка. Правда, очень уютная и гостеприимная.

Ирина Лачина, актриса:

Я в Минске довольно частый гость, и я очень люблю этот город. Он нас встретил солнцем, и это было прекрасно, особенно после Москвы, где снег с дождём вперемешку и день успевает закончиться, не начавшись — солнце так и не показывается.

Я здесь снималась в картине, которая называлась «Шутка», вместе с Серёжей Горобченко. Это был не самый первый визит — я ещё приезжала сюда со спектаклем, в котором мы играли вместе с Леной Прокловой и Верой Сотниковой. Я даже жила в центре! Только, к своему стыду, я не помню названия улицы, я плохо запоминаю. Но сейчас, когда мы ехали из аэропорта в гостиницу, все — причём, и Димка Орлов, и Сергей Борчуков — говорили: ой, вот здесь я снимался, и вот здесь! У каждого из нас какие-то свои воспоминания, связанные с городом: «а вот здесь я водила машину» — правда, я вспомнила это место на кругу, где я в первый раз села за руль совершенно какой-то невероятной машины, BMW-кабриолет. И хозяин этой машины сходил с ума — я тогда только училась водить, и у меня была «девятка». Ему это сказали уже в процессе съёмок, и он очень нервничал, что я на этом кабриолете с кем-нибудь на дороге не разминусь.

По настроению Минск — это очень что-то позитивное и светлое, такое пронзительно чистое. Все интервью, которые проходили у нас в этот приезд, были радостными, с улыбкой.

Я не знала, что драники — это исконно белорусское блюдо, я их ела с детства, потому что бабушка их очень часто готовила. И сегодня я их очень люблю и с удовольствием готовлю. Ни были в нашей семье, сколько я себя помню, поэтому это элемент белорусской кухни, который для меня абсолютно родной.

Города — это же не просто какое-то образование, конгломерат. В первую очередь, это всегда люди, которые тебя встречают, которые с тобой общаются. И Минск у меня всегда ассоциируется с таким невероятным гостеприимством, с таким радушием, с таким светом внутренним. Поэтому всегда, когда я знаю, что мне нужно ехать в Минск, у меня на душе светло и радостно.