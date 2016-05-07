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Спектакли под открытым небом: форум уличных театров открылся у Ратуши в Минске

07 мая 2016 16:41
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Новости Беларуси. Занавес поднят. Четвертый форум уличных театров собрал почти полторы сотни уличных артистов из Беларуси, России, Польши,  Приднестровья и  Германии. На несколько дней площадь возле Минской Ратуши превратилась в театральные подмостки под открытым небом.  Фестиваль уже добавил красок в привычный городской  пейзаж – по улицам «прокатилось» карнавальное  шествие.

В фестивальной афише – более 20 различных представлений. Зрителей ждут интерактивные спектакли, хореографические постановки, клоунада, номера на ходулях.

За время своего существования форум стал  единственной профессиональной площадкой для всех уличных театров Беларуси и даже вывел на улицу профессиональный цирк и драматический театр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Кристина Иордан, артист уличного театра (Приднестровье):
Сегодня невероятное, замечательное  и сногсшибательное настроение. Ни только у меня, но и у организаторов, артистов. Мы сегодня будем показывать спектакли, удивлять, радовать.

Среди организаторов и идейных вдохновителей форума – «Альфа-Банк».    Зрелищное событие, говорят в банке,  – очень близко«по духу».

Виталий Жаголкин, руководитель пресс-службы Альфа–Банка  (Беларусь):
Альфа-Банку очень близка идея единого пространства без границ. И форум уличных театров как нельзя лучше иллюстрирует эту замечательную идею. Где все вместе, где жизнь движется, пульсирует. Кроме того, это просто весело и интересно. Когда людям весело – им хорошо.  Когда хорошо людям –  хорошо и банку. Это и есть социальная ответственность бизнеса.

Помощь в организации   масштабного театрального уличного форума  - для Альфа-Банка уже стало доброй традицией.   Участники фестиваля подтверждают возвращаться на  подмостки «Верхнего Города» - хорошая примета.   

# Культура # Театр # Кристина Иордан

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