Спектакли под открытым небом: форум уличных театров открылся у Ратуши в Минске

Новости Беларуси. Занавес поднят. Четвертый форум уличных театров собрал почти полторы сотни уличных артистов из Беларуси, России, Польши, Приднестровья и Германии. На несколько дней площадь возле Минской Ратуши превратилась в театральные подмостки под открытым небом. Фестиваль уже добавил красок в привычный городской пейзаж – по улицам «прокатилось» карнавальное шествие.

В фестивальной афише – более 20 различных представлений. Зрителей ждут интерактивные спектакли, хореографические постановки, клоунада, номера на ходулях.

За время своего существования форум стал единственной профессиональной площадкой для всех уличных театров Беларуси и даже вывел на улицу профессиональный цирк и драматический театр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Иордан, артист уличного театра (Приднестровье):

Сегодня невероятное, замечательное и сногсшибательное настроение. Ни только у меня, но и у организаторов, артистов. Мы сегодня будем показывать спектакли, удивлять, радовать.

Среди организаторов и идейных вдохновителей форума – «Альфа-Банк». Зрелищное событие, говорят в банке, – очень близко«по духу».

Виталий Жаголкин, руководитель пресс-службы Альфа–Банка (Беларусь):

Альфа-Банку очень близка идея единого пространства без границ. И форум уличных театров как нельзя лучше иллюстрирует эту замечательную идею. Где все вместе, где жизнь движется, пульсирует. Кроме того, это просто весело и интересно. Когда людям весело – им хорошо. Когда хорошо людям – хорошо и банку. Это и есть социальная ответственность бизнеса.

Помощь в организации масштабного театрального уличного форума - для Альфа-Банка уже стало доброй традицией. Участники фестиваля подтверждают – возвращаться на подмостки «Верхнего Города» - хорошая примета.