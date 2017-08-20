Индия глазами белорусских художников: выставка «IND-БЕЛ-ART» открылась в Минске

Вера Ягоўдзік, мастак: Людзi вельмi адкрытыя, проста неверагодна. Мне здаецца, што мы за гэтыя днi зрабiлi проста фурор на iндыйскiм фэйсбуку, таму што ўсе хацелi з намi зфатаграфавацца.

Вера Ягоўдзік:

Я была вельмi натхненая наведваннем нацыянальнага музея ў Дэлi, дзе прадстаўлена вялiкая калекцыя iндыйскiх мiнiяцюр. I для сябе я рабiла вельмi шмат замалёвак. Я для сябе вельмi шмат запiсвала: якiя колеры і сюжэты выкарыстоўваюцца. I, канешне, вярнуўшыся сюды, у Мiнск, я адразу села за працу.