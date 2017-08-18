Строительство парка аттракционов, велодорожек и других зон отдыха: парк имени Уго Чавеса готовится к Дню города

Новости Беларуси. В день города парк имени Уго Чавеса станет главным местом гуляний жителей Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Территорию парка стремительно облагораживают и дополняют новыми фишками. Вскоре здесь найдется место для футболистов и воркаутеров. Обещают подвезти необходимое оборудование, будет и где пожарить шашлык. А также здесь высадят новые аллеи (пока подбирают названия).

Горожане:

Вот те горки мне нравятся большие.

Мне нравится на горочке.

А мне нравится на качелях.