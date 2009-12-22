Как стать известным с помощью конкурса «Зорка зышла над Беларуссю»

Любой молодой человек может обратиться в районный отдел культуры по месту жительства и прийти туда с заявкой.

Республиканский конкурс молодых талантов «Зорка зышла над Беларуссю» пройдет в три этапа. Первый и второй продлятся с ноября этого года до февраля 2010, третий, заключительный республиканский этап, назначен на апрель 2010 года.

Анатолий Мукалов, заместитель начальника управления учебных заведений и кадров Министерства культуры РБ:

- Хотел бы отметить, что это необычный проект, можно даже сказать, уникальный. Министерство культуры постоянно проводит множество различных творческих акций, которые направлены на работу с творческой молодежью, с талантливыми детьми.

Разработчики условий конкурса предусмотрели очень широкий перечень номинаций. В этом как раз отличие конкурса, что он не направлен по какому-то отдельному направлению, какому-то одному виду искусства, он охватывает широкий спектр специальностей, их 12. Это авторская, народная, эстрадная песня, современный танец, разговорный жанр, целый блок художественных номинаций: это живопись и графика, дизайн, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография, социальная реклама, а также режиссура массовых представлений, театрализованных праздников и программ. Принять участие в конкурсе могут молодые люди, возраст которых от 16 до 31 года.

- Это все-таки любительский или профессиональный конкурс?

Анатолий Мукалов:

- Непрофессиональный.

-То есть, в нем могут принимать участие и студенты, и учащиеся специализированных учебных заведений, и просто талантливые люди, которые хотят проявить себя.

Анатолий Мукалов:

- Сами возрастные границы уже предполагают, что это люди как начинающие, так и профессионалы в своей деятельности.

- Как много заявок на участие в конкурсе поступило? Наверное, на эстрадное пение самый большой приток талантливых ребят.

Руслан Сафонов, заместитель начальника Управления культуры Мингорисполкома:

- Вы правы, эстрадное пение представлено наибольшим количеством желающих поучаствовать в этом конкурсе. Если брать по районам, то и 28, и 30, и 35 заявок. Но есть также заявки в таких разделах, как социальная реклама, фотография, современный танец – это наиболее объемные номинации, в которых творческая молодежь желает принимать участие. Немного, но есть, заявки по таким разделам, как культура, живопись и графика, разговорный жанр. В общем-то, по всем номинациям подаются заявки.

По Минску уже прошли отборочные туры в четырех районах: Заводском, Партизанском, Ленинском и Московском. Некоторые сложности есть в том, чтобы квалифицированно оценить некоторые социальные проекты – ту же рекламу, например. Для этого необходимо дать профессиональное заключение.

На первом этапе идет привлечение всей молодежи, начиная от школьников, которые подходят по возрастным категориям. Очень много заявок от учащихся и студентов непрофильных ВУЗов, творческих коллективов, Домов культуры, Центров внешкольной работы, которые в силу некоторых обстоятельств не могли проявиться раньше. Конкурс на это и нацелен, чтобы выявить одаренных детей. На втором этапе подключится молодежь, которая учится этому профессионально.

- В большинстве случаев искусство, творчество – понятие субъективное. Кто будет оценивать таланты?

Руслан Сафонов:

- Я думаю, что мы сможем сформировать очень компетентное жюри. У нас достаточно в стране известных людей, которые прославили себя и свою страну, и свой род занятий. В плане организации работы жюри есть одна особенность. На втором этапе, который будет проходить в областях, экзаменовать, так сказать, конкурсантов будет именно то жюри, которое будет работать на последнем этапе конкурса, республиканском. Это поможет нам по единым критериям отобрать молодых людей и сделать так, чтобы в финале встретились достойные соперники. В номинации «Эстрада» уже сейчас определено, что руководить жюри будет Михаил Финберг. Его знаменитый оркестр поучаствует на заключительном этапе.

Если человек не успел подать вовремя заявку на участие в конкурсе, можно пройти прослушивание в другом районе города. Контактный телефон одела народного творчества ГУ «Минскконцерт»: 200-38-99 .

Анатолий Мукалов:

- Любой молодой человек может обратиться в районный отдел культуры по месту жительства и прийти туда с заявкой. Многие районные отделы культуры еще проводят прослушивания.

- Я знаю, что есть денежная премия. Анатолий Мукалов:

- Да. Как обычно, в конкурсе будет I, II, III-я премия, будут ценные подарки, денежные вознаграждения. Кроме этого, сейчас прорабатывается вопрос с Министерством образования о том, чтобы победители конкурса получили право быть зачисленными в средние специальные или высшие учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов.