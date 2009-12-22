Белорусская история польского поэта Юлиуша Словатского

Главные экспонаты — открытки конца XIX – начала XX веков с пейзажами Несвижа, Мира, Ошмян и Новогрудка.
Уникальную коллекцию собрал лауреат премии за духовное возрождение, автор рубрики «В поисках утраченного» газеты «Советская Белоруссия» Владимир Лиходедов. На торжественном открытии выставки представили и его новую книгу о жизни и творчестве Словацкого.
Владимир Лиходедов, автор выставки:
Это неисследованная тема, никто этим не занимался и мало кто знает о его связи с Беларусью. В поэме «Лилла Венеда» Словатский вспоминает полесские болота, в письмах друзьям он вспоминает ошмянские леса.