Белорусская история польского поэта Юлиуша Словатского

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Новая экспозиция в музее истории Великой Отечественной войны посвящена Юлиушу Словацкому – поэту и драматургу, одному из ярких польских литераторов эпохи романтизма

Главные экспонаты — открытки конца XIX – начала XX веков с пейзажами Несвижа, Мира, Ошмян и Новогрудка.

Уникальную коллекцию собрал лауреат премии за духовное возрождение, автор рубрики «В поисках утраченного» газеты «Советская Белоруссия» Владимир Лиходедов. На торжественном открытии выставки представили и его новую книгу о жизни и творчестве Словацкого.

Владимир Лиходедов, автор выставки:

Это неисследованная тема, никто этим не занимался и мало кто знает о его связи с Беларусью. В поэме «Лилла Венеда» Словатский вспоминает полесские болота, в письмах друзьям он вспоминает ошмянские леса.