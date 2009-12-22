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Белорусская история польского поэта Юлиуша Словатского

22 декабря 2009 18:52
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Новая экспозиция в музее истории Великой Отечественной войны посвящена Юлиушу Словацкому – поэту и драматургу, одному из ярких польских литераторов эпохи романтизма [8 фото]

Главные экспонаты — открытки конца XIX – начала XX веков с пейзажами Несвижа, Мира, Ошмян и Новогрудка.

Уникальную коллекцию собрал лауреат премии за духовное возрождение, автор рубрики «В поисках утраченного» газеты «Советская Белоруссия» Владимир Лиходедов. На торжественном открытии выставки представили и его новую книгу о жизни и творчестве Словацкого.

Владимир Лиходедов, автор выставки:
Это неисследованная тема, никто этим не занимался  и мало кто знает о его связи с Беларусью. В поэме «Лилла Венеда» Словатский вспоминает полесские болота, в письмах друзьям он вспоминает ошмянские леса.

Выставка открыток. Юлиуш Словатский.

Выставка открыток. Юлиуш Словатский.

Выставка открыток. Юлиуш Словатский.

Выставка открыток. Юлиуш Словатский.

Выставка открыток. Юлиуш Словатский.

Выставка открыток. Юлиуш Словатский.

Выставка открыток. Юлиуш Словатский.

Выставка открыток. Юлиуш Словатский.

# Культура # Фотофакт

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