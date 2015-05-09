Игорь Бархатков, художник, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь на СТВ

Насколько я знаю, ужасы войны не миновали и Вашу семью? И Ваш дед и Ваш отец, не менее известный художник Антон Бархатков, тоже воевал?

Игорь Бархатков, художник, коллекционер, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

Воевал в армии «Белый плен», затем были партизаны.

Как художественные способности Вашего отца помогли ему выбраться из плена?

Игорь Бархатков, художник, коллекционер, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

Была такая ситуация, когда он попал в плен под Луганском (это был такой лагерь, который был за колючей проволокой) некоторых людей выпускали, давали специальные документы - аутласт, и также выпускали местных, чтобы они могли иногда сходить домой. И он взял у своего знакомого этот аутсласт и нашел где-то какой-то немецкий документ с печатью и аккуратно (он не знал немецкого языка) карандашиком все нарисовал. И так он вышел. Он шёл много месяцев. Практически от Луганска он шёл в свою деревню. Он шёл по селам, задерживался в деревне, рисовал портреты, перерисовывал какие-то фотографии. Это была для него возможность покушать…

Талант его спас?!

Игорь Бархатков, художник, коллекционер, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

Практически да. Но войну он не писал. Это не принципиально. Вы понимаете, люди, которые пережили такой ужас этого всего, такой страх… Он постоянно рассказывал о ней, но писать он не мог.

Наоборот, те белорусские художники, которые вернулись с войны, они не хотели писать. Они хотели писать солнце, они хотели писать цветущие сады.

В этом году новый символ - «цветок победы». Как Вам такая идея?

Игорь Бархатков, художник, коллекционер, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

Символы - это очень сложная тема. Само яблоко - это мироздание, это вся земля. И белый цвет.. В данном случае - он очень праздничный.